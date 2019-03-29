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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации автомобилей МАЗ

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации автомобилей МАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668793Дата и время окончания срока приема заявок «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности на выполнение услуг по проведению технического обслуживания и ремонта в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации автомобилей МАЗ (далее технического обслуживания и ремонту) на условиях и в количестве, согласно данного ДоговораСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907668793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации автомобилей МАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 146-ТЭО от 21.03.2019

    Заявка участника_Приложение А к Изв 146-ТЭО

    Ценовое предложение_Приложение А.1 к Изв 146-ТЭО

    Проект договора к Изв 146-ТЭО

    Типовая документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности на выполнение услуг по проведению технического обслуживания и ремонта в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации автомобилей МАЗ (далее технического обслуживания и ремонту) на условиях и в количестве, согласно данного Договора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 20:0015.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668793Подведение итогов не позднее «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности на выполнение услуг по проведению технического обслуживания и ремонта в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации автомобилей МАЗ (далее технического обслуживания и ремонту) на условиях и в количестве, согласно данного ДоговораСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности на выполнение услуг по проведению технического обслуживания и ремонта в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации автомобилей МАЗ (далее технического обслуживания и ремонту) на условиях и в количестве, согласно данного Договора

    Начальная цена

    1 471 308,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей производятся в городе Санкт-Петербург, на территории Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Виды, объем, характер работ и другая необходимая информация определяется в заявке Заказчика и Заказ-наряде Исполнителя. Исполнитель, согласно Заявке, информирует Заказчика о возможности осуществления необходимых работ, их приблизительной стоимости, и времени проведения данных работ, а также Исполнитель определяет срок, в который Заказчик должен предоставить принадлежащие ему автотранспортные средства в распоряжение Исполнителя для проведения ремонта и/или технического обслуживания. Доставка транспортных средств осуществляется за счет Заказчика. Исполнитель должен иметь необходимое количество сил и средств, позволяющие ему принять транспортные средства Заказчика для осуществления ремонта и технического обслуживания в срок не более суток с момента получения заявки. Исполнитель выполняет работы по ремонту и/или техническому обслуживанию автомобилей в соответствии и в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями ОАО «МАЗ» на выполнение всех видов работ с учетом сложности выполняемых работ и наличия на складе Исполнителя необходимых запасных частей и материалов. В случае отсутствия на складе необходимых запасных частей Исполнитель по согласованию с Заказчиком заказывает и приобретает их отдельно. Сроки устранения неисправностей, выявленных в ходе обследования или по заявкам Заказчика, согласуются Сторонами в каждом отдельном случае и указываются в Заявке на ремонт. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение года, а по неисполненным обязательствам до их исполнения. Оплата Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг) производится по факту их выполнения, в течение 12 (двенадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Заказа-наряда и Акта выполненных работ (оказанных услуг) включая стоимость запасных частей, использованных при ремонте и/или техническом обслуживании, а также выставления счета на оплату. Датой оплаты счета Заказчиком является дата зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет в банке Исполнителя либо момент внесения оплаты наличных денежных средств. Оформленные надлежащим образом первичные документы должны быть представлены Исполнителем Заказчику в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем окончания исполнения работ по Заказ-наряду, а в декабре – не позднее 29 декабря.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

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