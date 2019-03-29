Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Виды, объем, характер работ и другая необходимая информация определяется в заявке Заказчика и Заказ-наряде Исполнителя. Исполнитель, согласно Заявке, информирует Заказчика о возможности осуществления необходимых работ, их приблизительной стоимости, и времени проведения данных работ, а также Исполнитель определяет срок, в который Заказчик должен предоставить принадлежащие ему автотранспортные средства в распоряжение Исполнителя для проведения ремонта и/или технического обслуживания. Доставка транспортных средств осуществляется за счет Заказчика. Исполнитель должен иметь необходимое количество сил и средств, позволяющие ему принять транспортные средства Заказчика для осуществления ремонта и технического обслуживания в срок не более суток с момента получения заявки. Исполнитель выполняет работы по ремонту и/или техническому обслуживанию автомобилей в соответствии и в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями ОАО «МАЗ» на выполнение всех видов работ с учетом сложности выполняемых работ и наличия на складе Исполнителя необходимых запасных частей и материалов. В случае отсутствия на складе необходимых запасных частей Исполнитель по согласованию с Заказчиком заказывает и приобретает их отдельно. Сроки устранения неисправностей, выявленных в ходе обследования или по заявкам Заказчика, согласуются Сторонами в каждом отдельном случае и указываются в Заявке на ремонт. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение года, а по неисполненным обязательствам до их исполнения. Оплата Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг) производится по факту их выполнения, в течение 12 (двенадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Заказа-наряда и Акта выполненных работ (оказанных услуг) включая стоимость запасных частей, использованных при ремонте и/или техническом обслуживании, а также выставления счета на оплату. Датой оплаты счета Заказчиком является дата зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет в банке Исполнителя либо момент внесения оплаты наличных денежных средств. Оформленные надлежащим образом первичные документы должны быть представлены Исполнителем Заказчику в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем окончания исполнения работ по Заказ-наряду, а в декабре – не позднее 29 декабря.