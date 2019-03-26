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    Главная / Торги / шрот подсолнечный

    шрот подсолнечный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927200Дата и время окончания срока приема заявок Шрот подсолнечный, Содержание протеина на а.с.в. 36-39%, без ГМО. Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5мм, не более 10,0% Массовая доля влаги и летучих веществ – не более 11% прочие качественные показатели соответствуют ГОСТ 11246-96. Срок поставки апрель 2019 г., по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново. Стоимость устанавливается за 1 т шрота подсолнечного в рублях на условиях самовывоза с завода-производителя.СтроительПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927200

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    шрот подсолнечный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70143

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    i.blazhievskaya@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блажиевская Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Строитель

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шрот подсолнечный, Содержание протеина на а.с.в. 36-39%, без ГМО. Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5мм, не более 10,0% Массовая доля влаги и летучих веществ – не более 11% прочие качественные показатели соответствуют ГОСТ 11246-96. Срок поставки апрель 2019 г., по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново. Стоимость устанавливается за 1 т шрота подсолнечного в рублях на условиях самовывоза с завода-производителя.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927200Подведение итогов не позднее Шрот подсолнечный, Содержание протеина на а.с.в. 36-39%, без ГМО. Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5мм, не более 10,0% Массовая доля влаги и летучих веществ – не более 11% прочие качественные показатели соответствуют ГОСТ 11246-96. Срок поставки апрель 2019 г., по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново. Стоимость устанавливается за 1 т шрота подсолнечного в рублях на условиях самовывоза с завода-производителя.Строитель

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шрот подсолнечный, Содержание протеина на а.с.в. 36-39%, без ГМО. Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5мм, не более 10,0% Массовая доля влаги и летучих веществ – не более 11% прочие качественные показатели соответствуют ГОСТ 11246-96. Срок поставки апрель 2019 г., по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново. Стоимость устанавливается за 1 т шрота подсолнечного в рублях на условиях самовывоза с завода-производителя.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки апрель 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.41.41

    Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "шрот подсолнечный"

    Кол-во: 15000

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