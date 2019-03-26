Лот 1

Шрот подсолнечный, Содержание протеина на а.с.в. 36-39%, без ГМО. Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5мм, не более 10,0% Массовая доля влаги и летучих веществ – не более 11% прочие качественные показатели соответствуют ГОСТ 11246-96. Срок поставки апрель 2019 г., по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново. Стоимость устанавливается за 1 т шрота подсолнечного в рублях на условиях самовывоза с завода-производителя.