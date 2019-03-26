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Номер извещения
ГП927200
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
шрот подсолнечный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70143
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
i.blazhievskaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блажиевская Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Строитель
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Шрот подсолнечный, Содержание протеина на а.с.в. 36-39%, без ГМО. Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5мм, не более 10,0% Массовая доля влаги и летучих веществ – не более 11% прочие качественные показатели соответствуют ГОСТ 11246-96. Срок поставки апрель 2019 г., по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново. Стоимость устанавливается за 1 т шрота подсолнечного в рублях на условиях самовывоза с завода-производителя.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927200Подведение итогов не позднее Шрот подсолнечный, Содержание протеина на а.с.в. 36-39%, без ГМО. Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5мм, не более 10,0% Массовая доля влаги и летучих веществ – не более 11% прочие качественные показатели соответствуют ГОСТ 11246-96. Срок поставки апрель 2019 г., по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново. Стоимость устанавливается за 1 т шрота подсолнечного в рублях на условиях самовывоза с завода-производителя.Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот подсолнечный, Содержание протеина на а.с.в. 36-39%, без ГМО. Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5мм, не более 10,0% Массовая доля влаги и летучих веществ – не более 11% прочие качественные показатели соответствуют ГОСТ 11246-96. Срок поставки апрель 2019 г., по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново. Стоимость устанавливается за 1 т шрота подсолнечного в рублях на условиях самовывоза с завода-производителя.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 15000 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281, 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Ди-митрова, 98. Фактический адрес: 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п.Пильшино. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоров-ский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134. 5. ООО «Брянская мясная компания» ИНН 7750004150, 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2. 6. ООО «Агрофирма «Благодатенская», ИНН 4620009025, 307358 Курская обл., Рыльский р-он, с.Октябрьское. Фактический адрес: 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Лю-баж,ул. Западная, д. 6. 7. ООО «Калининградская мясная компания», ИНН 3921799103, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
10.41.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
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