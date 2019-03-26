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Номер извещения
ГП927197
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7172
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 08:30 GMT +326.03.2019 08:3026.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927197Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 08:3026.03.2019 08:3026.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927197Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем поставки 420 тонн Срок поставки - апрель 2019 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Отгрузочные реквизиты: ж/д станция Колпино октябрьской ж/д, код станции 031600, с подачей на подъездные пути ООО "ОМЗ-Спецсталь", код предприятия 9488, ОКПО 33902054Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.13
24
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 420
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