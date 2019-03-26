ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. в случае доставки ж/д транспортом - Предоплата 100% (допускаются иные условия). Отгрузка до 06 апреля 2019 г. Перечень документации для участия в конкурсе 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов Окончательное решение по выбору победителя будет принято на заседании конкурсной комиссии ООО «ОМЗ-Спецсталь»