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    Главная / Торги / ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 08:3026.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927197Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927197

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7172

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 08:30 GMT +326.03.2019 08:3026.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927197Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 08:3026.03.2019 08:3026.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927197Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.201926.03.2019 08:3026.03.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927197Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на поставку горячебрикетированного железо (Брикеты железной руды)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем поставки 420 тонн Срок поставки - апрель 2019 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузочные реквизиты: ж/д станция Колпино октябрьской ж/д, код станции 031600, с подачей на подъездные пути ООО "ОМЗ-Спецсталь", код предприятия 9488, ОКПО 33902054Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. в случае доставки ж/д транспортом - Предоплата 100% (допускаются иные условия). Отгрузка до 06 апреля 2019 г. Перечень документации для участия в конкурсе 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года) 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ подтверждающий местонахождение контрагента.); 8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 10. лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов Окончательное решение по выбору победителя будет принято на заседании конкурсной комиссии ООО «ОМЗ-Спецсталь»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.13

    Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с минимальным содержанием основного элемента 99,94 % в кусках, окатышах или аналогичных формах

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горячебрикетированное железо (Брикеты железной руды)"

    Кол-во: 420

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