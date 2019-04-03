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    Главная / Торги / 107/20.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка канцелярии

    107/20.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка канцелярии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 15:3003.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668473Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907668473

    Уникальный номер закупки

    107/20.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    107/20.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка канцелярии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление

    Изменения в извещении

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 15:30 GMT +303.04.2019 15:3003.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668473Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 07:0004.04.2019 07:0004.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907668473Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровСалават

    Подведение итогов не позднее

    13.05.2019 12:0013.05.2019 12:0013.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668473Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 12:0013.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668473Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    556 641,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 16665

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