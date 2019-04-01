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    Главная / Торги / Автозапчасти

    Автозапчасти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:5901.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671877Дата и время окончания срока приема заявок АвтозапчастиАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907671877

    Уникальный номер закупки

    218767

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автозапчасти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Форма 12 Описание поставляемого товара

    Форма коммерческого предложения

    Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме № 218767

    Документация о запросе предложений в электронной форме № 218767

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 268-35-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    PropalovaYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пропалова Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автозапчасти

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671877Подведение итогов не позднее АвтозапчастиАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автозапчасти

    Начальная цена

    362 953,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик натяжителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Щетка стеклоочистителя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Тройник энергоаккумулятора камаз"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Соединитель тормозных трубок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Соединитель тормозных трубок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Соединитель тормозных трубок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Фитинг-соединитель тормозных трубок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Фитинг-соединитель тормозных трубок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Трубка тормозная ПВХ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Трубка тормозная ПВХ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Трубка тормозная ПВХ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ ПРИЦЕПА С КЛАПАНОМ ОБРЫВА 2х-пров Н/О "SORL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Датчик кислорода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Топливный фильтр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Топливный фильтр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Масляный фильтр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Комплект ГРМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Диск колесный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Замок двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Прикуриватель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Щетка стеклоочистителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Ремень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Трос газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Фонарь задний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Стекло фонаря"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Утеплитель дверей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Уплотнитель дверей"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Диск колесный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Чехлы сидений (3+3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Коврики салона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Фильтр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Видеорегистратор"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Датчик положения коленвала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Регулятор давления топлива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Рычаг подвески"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Рычаг подвески"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Втулка стабилизатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Трос стояночного тормоза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Трос стояночного тормоза"

    Кол-во: 1

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