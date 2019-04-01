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Номер извещения
ГП927192
Уникальный номер закупки
240
Наименование закупки
Поставка крепежа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-53-25
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Timofeeva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимофеева Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка крепежа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927192Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 11:0001.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927192Дата и время вскрытия заявок Поставка крепежаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927192Подведение итогов не позднее Поставка крепежаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка крепежа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
25.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 160
Кол-во: 80
Кол-во: 280
Кол-во: 60
Кол-во: 80
Кол-во: 40
Кол-во: 3080
Кол-во: 400
Кол-во: 1440
Кол-во: 6200
Кол-во: 240
Кол-во: 800
Кол-во: 590
Кол-во: 3930
Кол-во: 80
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 560
Кол-во: 3930
Кол-во: 120
Кол-во: 40
Кол-во: 730
Кол-во: 80
Кол-во: 560
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