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    Главная / Торги / Поставка крепежа

    Поставка крепежа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927192Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежаЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927192

    Уникальный номер закупки

    240

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка крепежа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    Приложение 2-анкета

    ТФ договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-53-25

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.Timofeeva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимофеева Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крепежа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927192Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежаЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 11:0001.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927192Дата и время вскрытия заявок Поставка крепежаЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927192Подведение итогов не позднее Поставка крепежаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927192Подведение итогов не позднее Поставка крепежаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВИНТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; М12х25-5.6-А3L; ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "ВИНТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; М10х45-5.6-А3L; ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 160

    "Позиция 3"

    "ВИНТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; М10х35-8.8-А3L; ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "ВИНТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; М10х35-5.6-А3L; ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 280

    "Позиция 5"

    "ВИНТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; М10х20-5.6-А3L; ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "БОЛТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; ГОСТ Р ИСО 4014; М20х90-8.8-A3L"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "БОЛТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; ГОСТ Р ИСО 4014; М20х200-5.6-A3L"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "БОЛТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; ГОСТ Р ИСО 4014; М10х70-5.6-A3L"

    Кол-во: 3080

    "Позиция 9"

    "БОЛТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; ГОСТ Р ИСО 4014; М10х100-5.6-A3L"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "ШАЙБА; С.16.02.Ст3.019; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 11"

    "ШАЙБА; С.10.02.Ст3.019; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 6200

    "Позиция 12"

    "ШАЙБА; А.20.02.Ст3.019; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 240

    "Позиция 13"

    "ШАЙБА; 65Г 019; 16; ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 800

    "Позиция 14"

    "ШАЙБА; 65Г 019; 12; ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 590

    "Позиция 15"

    "ШАЙБА; 65Г 019; 10; ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 3930

    "Позиция 16"

    "ГАЙКА; М10-6H.5.019; ГОСТ 3032-76"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "ГАЙКА ШЕСТИГР.НОРМАЛ; М20-6-A3L; ГОСТ ISO 4032"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "ГАЙКА ШЕСТИГР.НОРМАЛ; М16-6-A3L; ГОСТ ICO 4032"

    Кол-во: 800

    "Позиция 19"

    "ГАЙКА ШЕСТИГР.НОРМАЛ; ГОСТ ICO 4032; М12-10-A3L"

    Кол-во: 560

    "Позиция 20"

    "ГАЙКА ШЕСТИГР.НОРМАЛ; ГОСТ ICO 4032; М10-6-A3L"

    Кол-во: 3930

    "Позиция 21"

    "ГАЙКА ШЕСТИГР.НИЗКАЯ; ГОСТ ISO 4035; М30-04-A3L"

    Кол-во: 120

    "Позиция 22"

    "ГАЙКА ШЕСТИГР.НИЗКАЯ; ГОСТ ISO 4035; М20-04-A3L"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "ВИНТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; М16х50-5.6-А3L; ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 730

    "Позиция 24"

    "ВИНТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; М16х35-5.6-А3L; ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 80

    "Позиция 25"

    "ВИНТ С ШЕСТИГР.ГОЛОВ; М12х40-5.6-А3L; ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 560

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