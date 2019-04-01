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    Главная / Торги / Закупка нагревателя ВНУ на проект ЦЭНКИ

    Закупка нагревателя ВНУ на проект ЦЭНКИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927191Дата и время окончания срока приема заявок Нагреватель ВНУ БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка нагревателя ВНУ на проект ЦЭНКИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2475

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.pilipenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипенко Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Нагреватель ВНУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927191Дата и время окончания срока приема заявок Нагреватель ВНУ Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927191Дата и время вскрытия заявок Нагреватель ВНУ Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 12:3031.05.2019 12:3031.05.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927191Подведение итогов не позднее Нагреватель ВНУ Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 12:3031.05.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927191Подведение итогов не позднее Нагреватель ВНУ Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нагреватель ВНУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество товара: 5 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Балашиха, Пр-т Ленина, д.67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 30 дней с момента поставки товара на склад Грузополучателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    27.51.26.110

    Приборы отопительные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагреватель ВНУ "

    Кол-во: 0

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