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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927198
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Флюс АНФ-6-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-10
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
zhuykov@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуйков Сергей Федорович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Флюс АНФ-6-1 в количестве 50 тн. (второй квартал 2019), поставка частями, согласно заявке покупателя.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Флюс АНФ-6-1 в количестве 50 тн. (второй квартал 2019), поставка частями, согласно заявке покупателя.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 тн., поставка партиями согласно заявке покупателя
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006 г. Ижевск ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
23.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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