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    Главная / Торги / Флюс АНФ-6-1

    Флюс АНФ-6-1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 15:1629.03.2019 15:16Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927198Дата и время окончания срока приема заявок флюс АНФ-6-1 в количестве 50 тн. (второй квартал 2019), поставка частями, согласно заявке покупателя.ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Флюс АНФ-6-1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:28

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    договор

    спецификация

    документация

    техзадание

    приглашение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-06-10

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    zhuykov@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуйков Сергей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Флюс АНФ-6-1 в количестве 50 тн. (второй квартал 2019), поставка частями, согласно заявке покупателя.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927198Подведение итогов не позднее флюс АНФ-6-1 в количестве 50 тн. (второй квартал 2019), поставка частями, согласно заявке покупателя.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Флюс АНФ-6-1 в количестве 50 тн. (второй квартал 2019), поставка частями, согласно заявке покупателя.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50 тн., поставка партиями согласно заявке покупателя

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    426006 г. Ижевск ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 60 календарных дней, взаимозачет
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    23.9

    Продукция минеральная неметаллическая прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "флюс АНФ-6-1"

    Кол-во: 50

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