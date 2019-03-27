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Номер извещения
ГП927189
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку кругов для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно извещения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 14:00 GMT +327.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927189Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещения Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 14:0027.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927189Дата и время вскрытия заявок Согласно извещения Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно извещения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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