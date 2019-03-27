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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку кругов для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос ценовых котировок на поставку кругов для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927189Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещения ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927189

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку кругов для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно извещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 14:00 GMT +327.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927189Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещения Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 14:0027.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927189Дата и время вскрытия заявок Согласно извещения Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 15:0010.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927189Подведение итогов не позднее Согласно извещения Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно извещения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения "

    Кол-во: 0

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