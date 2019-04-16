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Номер извещения
ГП927187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0697/2019 Поставка ботинок мужских кожаных с внутренним защитным композитным подноском МУН 200ДЖ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушланова Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0697/2019 Поставка ботинок мужских кожаных с внутренним защитным композитным подноском МУН 200ДЖ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 06:00 GMT +316.04.2019 06:0016.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927187Дата и время окончания срока приема заявок 0697/2019 Поставка ботинок мужских кожаных с внутренним защитным композитным подноском МУН 200ДЖЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 06:0016.04.2019 06:0016.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927187Дата и время вскрытия заявок 0697/2019 Поставка ботинок мужских кожаных с внутренним защитным композитным подноском МУН 200ДЖЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.06.2019 10:0010.06.2019 10:0010.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927187Подведение итогов не позднее 0697/2019 Поставка ботинок мужских кожаных с внутренним защитным композитным подноском МУН 200ДЖЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0697/2019 Поставка ботинок мужских кожаных с внутренним защитным композитным подноском МУН 200ДЖ
Начальная цена
516 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Частью II «Техническое задание и Описание поставляемой продукции» Документации о запросе.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620025, г. Екатеринбург, 620025г. Екатеринбург, ул. Спутников,5, кабинет 27 (СМТС) ПАО «Аэропорт Кольцово»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
46.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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