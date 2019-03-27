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Номер извещения
ГП927188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютерной и оргтехники (уч. Н. Уренгой) для нужд ООО "Нова"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Почтовый адрес
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 84635 3-62-15
Факс
+7 84635 5-20-17
Адрес электронной почты
l.ermakova@snpnova.com
Ф.И.О. контактного лица
Ермакова Людмила Владимировна
Место рассмотрения предложений
Новокуйбышевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт.,
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 15:00 GMT +327.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., Новокуйбышевск
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 15:0027.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927188Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., Новокуйбышевск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201929.03.2019 15:3029.03.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927188Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., Новокуйбышевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт.,
Начальная цена
1 808 136,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставляемый товар должен быть новым, срок производства товара должен быть не ранее 2018 года. Наличие сервисного центра по ремонту поставляемой техники в г. Новый Уренгой.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар должен быть поставлен в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора по адресу: 629300, г. Н. Уренгой, Западная Промзона, Панель Б, ООО «Нова».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
26
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 25
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