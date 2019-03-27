Поставка компьютерной и оргтехники (уч. Н. Уренгой) для нужд ООО "Нова"

Лот 1

Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт.,