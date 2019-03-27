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    Главная / Торги / Поставка компьютерной и оргтехники (уч. Н. Уренгой) для нужд ООО "Нова"

    Поставка компьютерной и оргтехники (уч. Н. Уренгой) для нужд ООО "Нова"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., НовокуйбышевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной и оргтехники (уч. Н. Уренгой) для нужд ООО "Нова"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №000082_от_21_03_2019_закупка___ОИТИС_компьютеров_и_оргтехники___уч._Н._Уренгой_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Нова
    Все закупки и тендеры Нова

    Юридический адрес

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Почтовый адрес

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Контактный телефон

    +7 84635 3-62-15

    Факс

    +7 84635 5-20-17

    Адрес электронной почты

    l.ermakova@snpnova.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермакова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Новокуйбышевск

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    программное обеспечение

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт.,

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 15:00 GMT +327.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., Новокуйбышевск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 15:0027.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927188Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., Новокуйбышевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 15:3029.03.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927188Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., Новокуйбышевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной и оргтехники для нужд ООО "Нова" в комплекте: - компьютер (АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )) в количестве 25 шт., - многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт., - Автоподатчик ((для Kyocera TaskALFA 4012i) в количестве 2 шт.,

    Начальная цена

    1 808 136,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставляемый товар должен быть новым, срок производства товара должен быть не ранее 2018 года. Наличие сервисного центра по ремонту поставляемой техники в г. Новый Уренгой.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар должен быть поставлен в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора по адресу: 629300, г. Н. Уренгой, Западная Промзона, Панель Б, ООО «Нова».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента передачи товара (и сопроводительных документов) Заказчику. Стоимость товаров должна включать стоимость товара, стоимость доставки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Нова»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Нова
    Все закупки и тендеры Нова

    Адрес местонахождения

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоподатчик (для Kyocera TaskALFA 4012i) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Тумба (для Kyocera TaskALFA 4012i) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Многофункциональное устройство (Kyocera TaskALFA 4012i) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "компьютер АМD А8, RAM 8 Gb, SSD 240 Gb, в cоставе: клавиатура, мышь, монитор 24, предустановленное программное обеспечение (Windows 10 Professional )"

    Кол-во: 25

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