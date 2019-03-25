Песок строительный карьерный сеяный крупный; модуль крупности: 2,5 - 3; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; глина в комках - 0%; содержание гравия не более 10%; содержание частиц менее 0,16 мм - до 5%; навал ГОСТ 8736-2014 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 27.03.2019 Поставка 28.03-03.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927205 Уникальный номер закупки 6 Номер закупки Наименование закупки Песок строительный карьерный сеяный крупный; модуль крупности: 2,5 - 3; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; глина в комках - 0%; содержание гравия не более 10%; содержание частиц менее 0,16 мм - до 5%; навал ГОСТ 8736-2014 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 27.03.2019 Поставка 28.03-03.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 498 626-55-10 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты elena.sadovnikova@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Садовникова Елена Геннадиевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова: песок

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