Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика на склад Покупателя (место поставки Товара), расположенный по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», склад цеха убоя. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по телефону, факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отправки Поставщику заявки.Рассчитать логистику >