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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме № 76/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки листа перфорированного

    Запрос котировок в электронной форме № 76/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки листа перфорированного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листа перфорированногоКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927184

    Уникальный номер закупки

    76/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме № 76/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки листа перфорированного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Условия сроки и порядок проведения закупки

    Уведомление о продлении сроков рассмотрения и подведения итогов закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kimti@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Татьяна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листа перфорированного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 08:00 GMT +305.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листа перфорированногоКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927184Дата и время вскрытия заявок Поставка листа перфорированногоКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927184Подведение итогов не позднее Поставка листа перфорированногоКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листа перфорированного

    Начальная цена

    6 443 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    24.42

    Алюминий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист перфорированный"

    Кол-во: 0

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