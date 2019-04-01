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Номер извещения
ГП927185
Уникальный номер закупки
110/21.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП
Наименование закупки
110/21.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка прокладок для водоуказательных стекол
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка прокладок для водоуказательных стекол
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 15:30 GMT +301.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927185Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прокладок для водоуказательных стеколСалават
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 07:0002.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927185Дата и время вскрытия заявок Поставка прокладок для водоуказательных стеколСалават
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 12:0031.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927185Подведение итогов не позднее Поставка прокладок для водоуказательных стеколСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прокладок для водоуказательных стекол
Начальная цена
110 173,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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