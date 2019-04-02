Поставка материалов (масла, технические жидкости, смазки и др.) для автотранспорта ООО «Ростгаз»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с Приложением № 6 Техническим заданием: поставка товара партиями - в течение 3-х рабочих дней с момента оформления заявки Заказчиком; оплата - 100% по факту поставки партии товара в течение 5 рабочих дней с даты получения товара и счета после подписания товарной накладной и др. сопров. документов Заказчиком