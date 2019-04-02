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Номер извещения
31907668121
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов (масла, технические жидкости, смазки и др.) для автотранспорта ООО «Ростгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76 доб. 136
Факс
--
Адрес электронной почты
soshchenko.i@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сощенко Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов (масла, тех.жидкости, смазки) для автотранспорта ООО "Ростгаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668121Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов (масла, тех.жидкости, смазки) для автотранспорта ООО "Ростгаз"Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907668121Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов (масла, тех.жидкости, смазки) для автотранспорта ООО "Ростгаз"Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов (масла, тех.жидкости, смазки) для автотранспорта ООО "Ростгаз"
Начальная цена
210 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 6 Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением № 6 Техническим заданием 346400 Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Баклановский, 115Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
19.2
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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