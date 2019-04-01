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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:5901.04.2019 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровКировская область, г.Киров, ул. Пугачева 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907668229

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_Коммерческого_предложения__33-2019.xlsx

    Изменения в извещении

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_33-2019.docx

    Договор поставки_33-2019

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_33-2019.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-12-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.abramyan@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамян Арман Фурманович

    Место рассмотрения предложений

    Кировская область, г.Киров, ул. Пугачева 4

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Замки и петли

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 08:59 GMT +301.04.2019 08:5901.04.2019 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровКировская область, г.Киров, ул. Пугачева 4

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 09:0001.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907668229Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаровКировская область, г.Киров, ул. Пугачева 4

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668229Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровКировская область, г.Киров, ул. Пугачева 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668229Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровКировская область, г.Киров, ул. Пугачева 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    57 639,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    220

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кировская область, г. Киров, ул. Техническая 13 аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    25.72.1

    Замки и петли

    Классификатор ОКВЭД2

    25.72

    Производство замков и петель

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство замков и петель"

    Кол-во: 220

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