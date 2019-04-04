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    Главная / Торги / Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927178Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927178

    Уникальный номер закупки

    INF13476, 13668

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Типовой договор поставки с приложениями

    Инструкция

    Формат предоставления оферты с опросными листами

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 13:00 GMT +304.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927178Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 13:0004.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927178Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 17:0030.07.2019 17:0030.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927178Подведение итогов не позднее Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 17:0030.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927178Подведение итогов не позднее Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗИП и запасных частей к станкам для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    28.41.2

    Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие

    28.4

    Оборудование металлообрабатывающее и станки

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25.73

    Инструмент

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор поставки с приложениями

    21.03.2019

    Формат предоставления оферты с опросными листами

    21.03.2019

    Инструкция

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станок полировальный Proxxon 27180 или аналог Напряжение 220-240В Потреблямая мощность 120-160 Вт Скорость 1000 - 3100 об/ мин В комплекте тканевый и миткалевый диски 100х15мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Камера инжекторная КС-80 для пескоструйной обработки ОЛ INF 13668"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Патрон токарный 3-х кулачковый 7100-0019 ф630 с прямыми и обратными кулачками ГОСТ 2675-80 ОЛ INF 13668"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Комплект сырых кулачков арт. SJM 3500 3200-630 для патрона токарного 4334-630-11 Bison bial или аналог арт. SJM 3500 3200-630"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Комплект сырых кулачков SJM 3500 3200-800 для патрона токарного 4334-800-11 Bison bial или аналог арт. SJM 3500 3200-800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Комплект обратных каленых кулачков арт. SJW 3500 3200-630 для патрона токарного 4334-630-11 Bison bial или аналог арт. SJW 3500 3200-630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Комплект каленых кулачков арт. SDT 3500 3200-630 для патрона токарного 4334-630-11 Bison bial или аналог арт. SDT 3500 3200-630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Комплект обратных каленых кулачков арт. SJW 3500 3200-800 для патрона токарного 4334-800-11 Bison bial или аналог арт. SJW 3500 3200-800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Комплект сборных каленых кулачков арт. SDT 3500 3200-800 для патрона токарного 4334-800-11 Bison bial или аналог арт. SDT 3500 3200-800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р2500 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р2000 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р1500 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р1200 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р1000 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р600 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 16"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р400 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р240 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р120 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р80 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р60 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р40 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р36 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р24 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø80мм, зернистость Р22 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р2500 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р2000 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р1500 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р1200 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р1000 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 30"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р600 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 31"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р400 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 32"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р280 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 33"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р240 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 34"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р120 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 35"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р80 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р60 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р40 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р36 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 39"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р24 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 40"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø50мм, зернистость Р22 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 41"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р2500 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 42"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р2000 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 43"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р1500 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р1200 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 45"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р1000 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 46"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р600 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 47"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р400 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 48"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р280 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 49"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р240 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 50"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р120 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 51"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р80 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 52"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р60 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 53"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р40 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 54"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р36 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 55"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р24 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

    "Позиция 56"

    "Кольцо водостойкое самоклеющееся (окись алюминия), Ø30мм, зернистость Р22 для станка СПШ-1 ПКТБА Производитель Unigrind"

    Кол-во: 500

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    Закупка: токарный патрон и станочная оснастка для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: токарный патрон и станочная оснастка для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    359755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    16.12.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП018442
    Закупка: запасные части к оборудованию Керхер (KARCHER) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: запасные части к оборудованию Керхер (KARCHER) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    359756
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    06.07.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП036794
    Закупка: запчасти к насосам Atlas Copco для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: запчасти к насосам Atlas Copco для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    427933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    26.01.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
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    Гарантия на исполнение контракта
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