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    Главная / Торги / Поставка смазочно-охлаждающей жидкости СОЖ МР-7. Объем - 1000 кг.

    Поставка смазочно-охлаждающей жидкости СОЖ МР-7. Объем - 1000 кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927202Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7СызраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка смазочно-охлаждающей жидкости СОЖ МР-7. Объем - 1000 кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Юридический адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    Почтовый адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8464 37-89-99 доб. 4820

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    50776@tyazhmash.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Виктор Алекандрович

    Место рассмотрения предложений

    Сызрань

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927202Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7Сызрань

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 08:0004.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927202Дата и время вскрытия заявок Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7Сызрань

    Подведение итогов не позднее

    08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927202Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7Сызрань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927202Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7Сызрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка 1000 кг. до 31.05.2019 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата в размере 30%, окончательный расчет 70%. Поставка разовая до 31.05.2019 г. Транспортировка по согласованию сторон.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Адрес местонахождения

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7"

    Кол-во: 1000

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