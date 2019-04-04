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Номер извещения
ГП927202
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка смазочно-охлаждающей жидкости СОЖ МР-7. Объем - 1000 кг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8464 37-89-99 доб. 4820
Факс
--
Адрес электронной почты
50776@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Виктор Алекандрович
Место рассмотрения предложений
Сызрань
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Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927202Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 08:0004.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927202Дата и время вскрытия заявок Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7Сызрань
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927202Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка 1000 кг. до 31.05.2019 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
20.59.41.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
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