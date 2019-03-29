Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку комплектов для гидрораспора, манометров и насосов производства ф."SKF" в соответствии с техническим заданием.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927176 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку комплектов для гидрораспора, манометров и насосов производства ф."SKF" в соответствии с техническим заданием. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество РЭП Холдинг

Все закупки и тендеры АО РЭПХ Юридический адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ Почтовый адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ Контактный телефон +7 812 448-22-09 доб. 3323 Факс +7 812 412-64-84 Адрес электронной почты S.Chervinskiy@reph.ru Ф.И.О. контактного лица Червинский Станислав Владимирович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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