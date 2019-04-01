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Номер извещения
31907667614
Уникальный номер закупки
109/21.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП
Наименование закупки
109/21.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка кожухов защитных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кожухов защитных.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 15:30 GMT +301.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907667614Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кожухов защитных.Салават
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 07:0002.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907667614Дата и время вскрытия заявок Поставка кожухов защитных.Салават
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907667614Подведение итогов не позднее Поставка кожухов защитных.Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кожухов защитных.
Начальная цена
69 002,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
22.2
22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 136
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