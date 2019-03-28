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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для бетонных заводов

    Поставка запасных частей для бетонных заводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 09:1028.03.2019 09:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927223Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для бетонных заводовМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927223

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для бетонных заводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Образец спецификации к договору поставки

    ТКП

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4386

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.daminov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даминов Дамир Ильдарович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для бетонных заводов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927223Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для бетонных заводовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для бетонных заводов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответсвии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27.33.12.000

    Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аварийная перемычка (бетононасос SCHWING SP 1800 )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вибратор на решетку в загрузочной воронке (бетононасос SANY HBT 60 C-1413 D III)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Реле РЭК 77/3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Тумблер Schneider ZA2EE102"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Фитинг-цанга тройник S 6510 10-1/4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Фитинг-цанга угловой S 6510 10-1/4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Фитинг-цанга прямой S 6510 10-1/4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Фитинг-цанга прямой 8-1/4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Фитинг-цанга угловой 90 гр. 8-1/4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Пневмораспределитель 354-015-02 Pmax 10 Bar 15 W CAMOZZI"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Пневмораспределитель 358-015-02 IL Pmax 10 Bar 20 W CAMOZZI"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Пневмоглушитель 1/4" (бетонный завод МEKAMIX-20)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 13"

    "Гидроцилиндр привода затвора планетарного смесителя М20,30 арт. 1001544 (бетонный завод МEKAMIX-20)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Пневмоцилиндр 63*200 FESTO (бетонный завод МEKAMIX-20)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Диски сцепления тормоза СКИПа М30 арт. 1011359 (бетонный завод МEKAMIX-20)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Реле тепловое Schneider LRE 32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Реле тепловое Schneider LRE 21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Реле тепловое Schneider LRE 08"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Контактор 32А 1НО 220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Контактор 18А 1НО 220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Пускатель магнитный Schneider LC1 E 3210 катушка 220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Пускатель магнитный Schneider LC1 E 1810 катушка 220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Распределитель электропневматический 5/2 1/4 FESTO бетонный завод МEKAMIX-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кнопка зеленая SВ-7 Пуск 1з+1р 22мм 240В 240В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Кнопка Schneider ZA2EE 101 желтая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Кнопка Schneider ZA2EE 101 зеленая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кнопка Schneider ZA2EE 101 черная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кнопка Schneider ZA2EE 101 красная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Ролик открытия затвора СКИПА арт. 1020979 бетонный завод МEKAMIX-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Рукав дюритовый 40У-25-7 ТУ 0056016-87"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Полиуретановая прокладка полумесяц МВ0.35PLT бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Рукав для шнека резинотканевый (арт. 1011509) бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Затвор дисковый V1FS200SN бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Переключатель привода MiC-23 бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Провод резиновый воздухомеховой 150 (арт. 1001596) бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Привод затвора-дозатора пневматический СР 101 бетонный завод MEKAIМX 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Затвор бабочка V1FS150T для воды бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Гидроцилиндр привода затвора планетарного смесителя М20,30 (арт. 1001544) бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Гидравлический распределитель привода затвора смесителя (арт. 1000607) бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Шланг гидравлический 129см М20,30 бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Шланг гидравлический 113см М20,30 бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Клапан воды с приводом 1 1/2 Festo бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Ролик для СКИПа поддерживающий С20,30,60 (арт. 1020979) бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Ролик для СКИПа М20,30 с ребордой в сборе с подшипником (арт.1021601/1003406) бетонный завод MEKAМIX 20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Вибратор OLI MVE 200/3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Вибратор ИВ 99Б У2 бетонный завод Флагман-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Редуктор скипа NMRV 130-20-5.5/1500 бетонный завод Флагман-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Датчик Camozzi CSH-223"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Соленоид А7Е 230 V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Соленоид А77 24V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Пневмоцилиндр CAMOZZI 60M2L063A0250 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Трос DIN3055 14 мм стальной оцинкованный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Пневматическая трубка PA12 10х8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Затвор дисковый DN 200 PN 10 c п/приводом бетонный завод Флагман-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Распределитель электропневматический camozzi 354-015-02 (с фитингами) бетонный завод Флагман-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Спица левая (с гайкой) БП-2Г-750 14.01.002-01 бетонный завод Флагман-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Спица правая (с гайкой) БП-2Г-750 14.01.002 бетонный завод Флагман-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Насос CALPEDA NM 40/12F/B"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Насос CALPEDA MXH 202E"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Комплект лопастей на 2 вала (10 основных + 4 боковых) бетонный завод Флагман-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Ролик скипа цилиндрический БП-2Г-750 10.06.001СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Ролик скипа конический БП-2Г-750 03.01.004-01СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Фильтр топливный для котельной (бетонный завод ФЛАГМАН-30)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Корпус фильтра топлива для котельной (бетонный завод ФЛАГМАН-30)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Крыльчатка для двигателя АИР 112 М4Е Б01 У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Сода каустическая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 68"

    "Вибратор OLI MVE 300/3"

    Кол-во: 4

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