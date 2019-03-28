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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927223
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для бетонных заводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4386
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.daminov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даминов Дамир Ильдарович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для бетонных заводов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для бетонных заводов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответсвии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответсвии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
27.33.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 26
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Кол-во: 6
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Кол-во: 50
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Кол-во: 1
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Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 4
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