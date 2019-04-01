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Номер извещения
ГП927173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1
Почтовый адрес
186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1
Контактный телефон
+7 911 416-19-14
Факс
+7 81430 3-21-42
Адрес электронной почты
anishkevich_ev@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бамбизо Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Сортавала
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Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927173Дата и время окончания срока приема заявок Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1Сортавала
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 09:0001.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927173Дата и время вскрытия заявок Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1Сортавала
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 09:0009.04.2019 09:0009.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927173Подведение итогов не позднее Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1Сортавала
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "ВМЗ": 186757, РК, г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Заводская, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1
19.20.29.230
Документация лота
Кол-во: 0
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