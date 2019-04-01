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    Главная / Торги / Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1

    Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927173Дата и время окончания срока приема заявок Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1СортавалаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927173

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЯРТСИЛЬСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВМЗ

    Юридический адрес

    186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1

    Почтовый адрес

    186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1

    Контактный телефон

    +7 911 416-19-14

    Факс

    +7 81430 3-21-42

    Адрес электронной почты

    anishkevich_ev@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бамбизо Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Сортавала

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927173Дата и время окончания срока приема заявок Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1Сортавала

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 09:0001.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927173Дата и время вскрытия заявок Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1Сортавала

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2019 09:0009.04.2019 09:0009.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927173Подведение итогов не позднее Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1Сортавала

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 09:0009.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927173Подведение итогов не позднее Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1Сортавала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "ВМЗ": 186757, РК, г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Заводская, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендуемая отсрочка платежа 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМЗ
    Все закупки и тендеры АО ВМЗ

    Адрес местонахождения

    186757, Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавала, Вяртсиля, Заводская, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.230

    Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Документация

    22.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка для волочения низкоуглеродистой проволоки СВС МО-1"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
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