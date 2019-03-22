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Номер извещения
ГП927172
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Почтовый адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Контактный телефон
+7 4862 77-13-79
Факс
+7 4862 77-13-79
Адрес электронной почты
it@oogz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Орел
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.03.2019 14:00 GMT +322.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927172Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.03.2019 15:0022.03.2019 15:0022.03.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927172Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел
Дата и время проведения
22.03.2019 17:0022.03.2019 17:0022.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927172Дата и время проведения Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел
Подведение итогов не позднее
23.03.2019 10:0023.03.2019 10:0023.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927172Подведение итогов не позднее Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства
Начальная цена
5 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Услуги должны оказываться не далее 20 км от фактического адреса Заказчика: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Мопра, д.42. В случае оказания услуг далее 20 км от фактического адреса Заказчика доставка автомобилей на обслуживание (в ремонт) и обратно Заказчику осуществляется силами и за счет Исполнителя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Адрес местонахождения
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
45.20.11.000
Документация лота
Кол-во: 1
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