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Номер извещения
31907667412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ (оказание услуг) по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,
Почтовый адрес
410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26
Контактный телефон
+7 8452 49-34-59
Факс
+7 8452 49-34-71
Адрес электронной почты
mts@oblgas.san.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисин Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 07:59 GMT +302.04.2019 07:5902.04.2019 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907667412Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмовСаратов
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 08:0002.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907667412Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмовСаратов
Подведение итогов не позднее
04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907667412Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмовСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмов
Начальная цена
266 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,
410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26
33.12.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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