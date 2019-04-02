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    Главная / Торги / Выполнение работ (оказание услуг) по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов

    Выполнение работ (оказание услуг) по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 07:5902.04.2019 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907667412Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмовСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907667412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ (оказание услуг) по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении ЗП в электронной форме.docx

    техническое задание

    проект договора

    Документация о запросе предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    Почтовый адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Контактный телефон

    +7 8452 49-34-59

    Факс

    +7 8452 49-34-71

    Адрес электронной почты

    mts@oblgas.san.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисин Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 07:59 GMT +302.04.2019 07:5902.04.2019 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907667412Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмовСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 08:0002.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907667412Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмовСаратов

    Подведение итогов не позднее

    04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907667412Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмовСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907667412Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмовСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (оказание услуг) по диагностированию грузоподъемных механизмов

    Начальная цена

    266 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Классификатор ОКПД2

    33.12.12

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и пневматического силового оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов и клапанов

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1

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