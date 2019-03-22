Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства

    Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927171Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрелПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927171

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Юридический адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Почтовый адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Контактный телефон

    +7 4862 77-13-79

    Факс

    +7 4862 77-13-79

    Адрес электронной почты

    it@oogz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Константин Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Орел

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    транспорт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.03.2019 14:00 GMT +322.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927171Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.03.2019 15:0022.03.2019 15:0022.03.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927171Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел

    Дата и время проведения

    22.03.2019 17:0022.03.2019 17:0022.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927171Дата и время проведения Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2019 10:0023.03.2019 10:0023.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927171Подведение итогов не позднее Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.201923.03.2019 10:0023.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927171Подведение итогов не позднее Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средстваОрел

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства

    Начальная цена

    12 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Услуги должны оказываться не далее 20 км от фактического адреса Заказчика: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Мопра, д.42. В случае оказания услуг далее 20 км от фактического адреса Заказчика доставка автомобилей на обслуживание (в ремонт) и обратно Заказчику осуществляется силами и за счет Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    6.5. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказания услуг. 6.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Адрес местонахождения

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.000

    Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211045799
    Выполнение работ по техническому обслуживанию автотранспорта
    Выполнение работ по техническому обслуживанию автотранспорта
    588125
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    122 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП048532
    Техническое обслуживание и ремонт легкового автотранспорта
    Техническое обслуживание и ремонт легкового автотранспорта
    429723
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить