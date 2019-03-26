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Номер извещения
ГП927170
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оргтехники и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр.1
Почтовый адрес
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 218
Контактный телефон
+7 846 272-60-04 доб. 030
Факс
+7 846 276-25-41
Адрес электронной почты
ivan.palamar@giprovostokneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паламар Иван Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оргтехники и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники и комплектующихСамара
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 11:0026.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927170Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники и комплектующихСамара
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 15:0005.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927170Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники и комплектующихСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники и комплектующих
Начальная цена
605 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«НГП Северо-Карасевское»
Все закупки и тендеры «НГП Северо-Карасевское»
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр.1
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 218
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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