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    Главная / Торги / Поставка оргтехники и комплектующих

    Поставка оргтехники и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники и комплектующихСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Формы

    Приложение к документации

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕВЕРО-КАРАСЕВСКОЕ
    Все закупки и тендеры «НГП Северо-Карасевское»

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр.1

    Почтовый адрес

    443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 218

    Контактный телефон

    +7 846 272-60-04 доб. 030

    Факс

    +7 846 276-25-41

    Адрес электронной почты

    ivan.palamar@giprovostokneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паламар Иван Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники и комплектующихСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 11:0026.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927170Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники и комплектующихСамара

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 15:0005.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927170Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники и комплектующихСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927170Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники и комплектующихСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники и комплектующих

    Начальная цена

    605 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «НГП Северо-Карасевское»
    Все закупки и тендеры «НГП Северо-Карасевское»

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр.1

    443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 218

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оргтехники и комплектующих"

    Кол-во: 0

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