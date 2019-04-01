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Номер извещения
31907667315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Покупателю Товара согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Покупателю Товара согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907667315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Покупателю Товара согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору)Долгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 08:0001.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907667315Дата и время вскрытия заявок Поставка Покупателю Товара согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору)Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Покупателю Товара согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору)
Начальная цена
2 194 755,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, 141700, Московская область, г.Долгопрудный, пл. Собина, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
15.20.32.120
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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