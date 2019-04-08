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    Главная / Торги / Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)

    Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927169Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927169

    Уникальный номер закупки

    02-0085-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация № 02-0085-19 от 04.04.19 с измененными сроками

    Перечень изменений в документации № 02-0085-19 от 04.04.19

    Извещение № 02-0085-19 (от 12.04.19 с пер. на 17.04.2019)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927169Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927169Дата и время вскрытия заявок Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2019 13:0017.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927169Подведение итогов не позднее Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927169Подведение итогов не позднее Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин (восстановление тумб)

    Начальная цена

    10 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановление безопасного состояния ликвидированных скважин "

    Кол-во: 0

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