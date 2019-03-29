www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907672649
Уникальный номер закупки
1/ЭС-ИЖ
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту трансформатора электродуговой печи 45000-34615 QFWF 3500/300-650-500В для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Ижевск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 3412 91-07-37
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Tatyana.Makarova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт трансформатора электродуговой печи 45000-34615 QFWF 3500/300-650-500В
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт трансформатора электродуговой печи 45000-34615 QFWF 3500/300-650-500В
Начальная цена
271 453,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям Технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОП АО «Электросеть» в г. Ижевск, адрес: УР, 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.