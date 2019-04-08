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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме № 71/19-ЗКТЭ на право заключения договора оказания услуг по обслуживанию и ремонту оргтехники

    Запрос котировок в электронной форме № 71/19-ЗКТЭ на право заключения договора оказания услуг по обслуживанию и ремонту оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927165Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехникиКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927165

    Уникальный номер закупки

    71/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме № 71/19-ЗКТЭ на право заключения договора оказания услуг по обслуживанию и ремонту оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение с изм.

    Условия сроки и порядок проведения закупки с изм.

    Уведомление об отмене процедуры закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    osipovaua@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 08:00 GMT +308.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927165Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехникиКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 08:0008.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927165Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехникиКалуга

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 14:0011.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927165Подведение итогов не позднее оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехникиКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехники

    Начальная цена

    143 051,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    95.11

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "заправка картриджей"

    Кол-во: 0

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