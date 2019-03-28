Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» декабря 2019г. включительно. 100,00 % оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на продукцию) денежными средствами на расчетный счет Поставщика (в соответствии Разделом 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»). Форма и все условия проекта договора (Раздел 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником запроса котировок в проекте договора (Раздел 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).