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    Главная / Торги / на право заключения договора оказания услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям

    на право заключения договора оказания услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 19:0008.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671729Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907671729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора оказания услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    перечень_изменений.docx

    Документация и извещение

    Изменения в извещении

    Решение об отмене

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43 доб. 3912231243

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 19:00 GMT +308.04.2019 19:0008.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671729Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.04.2019 06:0009.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907671729Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск

    Дата и время проведения

    10.04.2019 10:0010.04.2019 10:0010.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907671729Дата и время проведения Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 06:0011.04.2019 06:0011.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671729Подведение итогов не позднее Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 06:0011.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671729Подведение итогов не позднее Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям

    Начальная цена

    3 790 976,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно описания предмета закупки-у услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % оплата по факту выполненных работ с отсрочкой платежа на 180 дней, после подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1

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