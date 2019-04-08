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Номер извещения
31907671729
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора оказания услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43 доб. 3912231243
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 19:00 GMT +308.04.2019 19:0008.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671729Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.04.2019 06:0009.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907671729Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск
Дата и время проведения
10.04.2019 10:0010.04.2019 10:0010.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907671729Дата и время проведения Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 06:0011.04.2019 06:0011.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671729Подведение итогов не позднее Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
11.04.201911.04.2019 06:0011.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671729Подведение итогов не позднее Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям
Начальная цена
3 790 976,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно описания предмета закупки-у услуга
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
71.20.19.190
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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