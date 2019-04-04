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Номер извещения
ГП927160
Уникальный номер закупки
72/19-ЗКТЭ
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме № 72/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки запасных аварийных окон
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Почтовый адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Контактный телефон
+7 4842 90-07-32
Факс
--
Адрес электронной почты
kimti@rempm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Татьяна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Калуга
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных аварийных окон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных аварийных оконКалуга
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 08:0004.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927160Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных аварийных оконКалуга
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных аварийных окон
Начальная цена
6 776 217,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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