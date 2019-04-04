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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме № 72/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки запасных аварийных окон

    Запрос котировок в электронной форме № 72/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки запасных аварийных окон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных аварийных оконКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927160

    Уникальный номер закупки

    72/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме № 72/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки запасных аварийных окон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Условия проведения закупки

    Порядок проведения закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kimti@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Татьяна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных аварийных окон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных аварийных оконКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 08:0004.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927160Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных аварийных оконКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927160Подведение итогов не позднее Поставка запасных аварийных оконКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных аварийных окон

    Начальная цена

    6 776 217,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    23.1

    Стекло и изделия из стекла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "запасные аварийные окна"

    Кол-во: 0

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    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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