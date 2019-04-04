Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА производителя VIAR ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927162 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА производителя VIAR ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД

Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД Юридический адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8, Почтовый адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8 Контактный телефон +7 495 787-88-22 Факс -- Адрес электронной почты Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru Ф.И.О. контактного лица Васильева Светлана Александровна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru