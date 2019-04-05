на право заключения договора поставки резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предоплата в размере 70% в течение 7 рабочих дней с момента выставления счета, остальные 30% в течение 7 рабочих дней после по факту поставки оставшейся продукции, после подписания документов о приемке товара.