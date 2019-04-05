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    Главная / Торги / на право заключения договора поставки резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа

    на право заключения договора поставки резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 19:0005.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907667142Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резервуаров подземныхКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907667142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора поставки резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    перечень изменений

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 839 12-23124 доб. 33912231243

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резервуаров подземных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 19:00 GMT +305.04.2019 19:0005.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907667142Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резервуаров подземныхКрасноярск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.04.2019 07:0008.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907667142Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка резервуаров подземныхКрасноярск

    Дата и время проведения

    09.04.2019 09:0009.04.2019 09:0009.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907667142Дата и время проведения Поставка резервуаров подземныхКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 09:3015.04.2019 09:3015.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907667142Подведение итогов не позднее Поставка резервуаров подземныхКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 09:3015.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907667142Подведение итогов не позднее Поставка резервуаров подземныхКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резервуаров подземных

    Начальная цена

    5 560 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Резервуар СУГ, V=4,8 м3- 32 шт.; Резервуар СУГ, V не менее 10,0 м3-2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Красноярск, ул. Технологическая,16.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата в размере 70% в течение 7 рабочих дней с момента выставления счета, остальные 30% в течение 7 рабочих дней после по факту поставки оставшейся продукции, после подписания документов о приемке товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    25.29.1

    Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей"

    Кол-во: 34

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