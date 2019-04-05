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Номер извещения
31907667142
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 839 12-23124 доб. 33912231243
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резервуаров подземных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 19:00 GMT +305.04.2019 19:0005.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907667142Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резервуаров подземныхКрасноярск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.2019 07:0008.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907667142Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка резервуаров подземныхКрасноярск
Дата и время проведения
09.04.2019 09:0009.04.2019 09:0009.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907667142Дата и время проведения Поставка резервуаров подземныхКрасноярск
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 09:3015.04.2019 09:3015.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907667142Подведение итогов не позднее Поставка резервуаров подземныхКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резервуаров подземных
Начальная цена
5 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Резервуар СУГ, V=4,8 м3- 32 шт.; Резервуар СУГ, V не менее 10,0 м3-2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Красноярск, ул. Технологическая,16.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
25.29.1
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 34
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