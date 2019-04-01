Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена договора и требования к обеспечению

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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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Сведения указаны в закупочной документации

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации" Кол-во: 1