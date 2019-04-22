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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение движимого имущества. Автотранспортные средства с пробегом (всего 25 единиц). Лот 13-25. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».

    Открытый аукцион на повышение движимого имущества. Автотранспортные средства с пробегом (всего 25 единиц). Лот 13-25. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927161

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение движимого имущества. Автотранспортные средства с пробегом (всего 25 единиц). Лот 13-25. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 км

    Начальная цена

    305 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 км

    Начальная цена

    483 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 км

    Начальная цена

    831 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 км

    Начальная цена

    1 152 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 км

    Начальная цена

    1 720 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    04.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 км

    Начальная цена

    211 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 км

    Начальная цена

    205 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 км

    Начальная цена

    215 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 км

    Начальная цена

    208 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 км

    Начальная цена

    621 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 км

    Начальная цена

    315 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 км

    Начальная цена

    309 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 км

    Начальная цена

    579 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 10:12
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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