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Номер извещения
ГП927161
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение движимого имущества. Автотранспортные средства с пробегом (всего 25 единиц). Лот 13-25. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 13. FIAT DOBLO гос.номер М168НХ197 VIN:XU3223000BZ308346 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 225412 км
Начальная цена
305 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 14. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер К813ХВ177 VIN:WV1ZZZ7HZ6H076195 цвет-серо белый год выпуска 2006 пробег 214930 км
Начальная цена
483 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 15. VOLKSWAGEN TRANSPORTER гос.номер С686ММ97 VIN:WV1ZZZ7HZDH030338 цвет-белый год выпуска 2012 пробег 47909 км
Начальная цена
831 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 16. MERCEDES-BENZ S600 гос.номер С707ВС197 VIN:WDD2211761A211152 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 325231 км
Начальная цена
1 152 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 кмМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 17. AUDI A8L гос.номер С252МУ799 VIN:WAUZZZ4H1CN010316 цвет-черный год выпуска 2011 пробег 217794 км
Начальная цена
1 720 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 18. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т384ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313358 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 165030 км
Начальная цена
211 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 19. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т407ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313356 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 232068 км
Начальная цена
205 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 20. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т357ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315469 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 134067 км
Начальная цена
215 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 21. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т406ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314229 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 197333 км
Начальная цена
208 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 22. NISSAN PATHFINDER гос.номер Т751УЕ199 VIN:VSKJLWR51U0333861 цвет-черный год выпуска 2008 пробег 197200 км
Начальная цена
621 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 23. FIAT DOBLO гос.номер Р493КС197 VIN:XU3223000BZ308121 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 113083 км
Начальная цена
315 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 24. FIAT DOBLO гос.номер Р492КС197 VIN:XU3223000BZ308131 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 156488 км
Начальная цена
309 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927161Дата и время окончания срока приема заявок Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927161Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927161Дата и время проведения Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927161Подведение итогов не позднее Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 25. NISSAN PATHFINDER гос. номер Т746УЕ199 VIN:VSKJVWR51U0344588 цвет-серебристый год выпуска 2008 пробег 297971 км
Начальная цена
579 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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