Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2019 15:0027.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927163Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927163

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    NOREXIM изометрия+фото узлов

    Ссылка на Руководства по монтажу и эксплуатации на ЗРА

    Проект договора

    Квалификационные требования к участникам

    Изменения в извещении

    Ссылка на паспорта ЗРА NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание от 04.04.2019 с изм.

    Форма ТКП ЗРА 54 шт._изм. от 04.04.2019

    Приложение к техническому заданию_изм. от 04.04.2019

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Переченть ЗРА с серийными номерами

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2732

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2019 15:00 GMT +327.05.2019 15:0027.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927163Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2019 15:0027.05.2019 15:0027.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927163Дата и время вскрытия заявок Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927163Подведение итогов не позднее Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927163Подведение итогов не позднее Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.129

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Конкурс № ГП225699
    Услуги по аттестации и аккредитация лаборатории в области неразрушающего контроля и разрушающих испытаний
    Услуги по аттестации и аккредитация лаборатории в области неразрушающего контроля и...
    591924
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО БМК
    Запрос предложений № ГП213658
    Декларирование грузозахватных приспособлений на соответствие требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5д.
    Декларирование грузозахватных приспособлений на соответствие требованиям безопасности...
    588418
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Запрос цен в электронной форме (конкурентный) № 32211056470
    Оказание Услуги по Выполнению работ по подготовке доказательной документации для сертификации аэродрома Москва (Внуково)
    Оказание Услуги по Выполнению работ по подготовке доказательной документации для сертификации...
    589709
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос цен в электронной форме (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить