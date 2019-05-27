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Номер извещения
ГП927163
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2732
Факс
--
Адрес электронной почты
Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2019 15:00 GMT +327.05.2019 15:0027.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927163Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2019 15:0027.05.2019 15:0027.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927163Дата и время вскрытия заявок Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927163Подведение итогов не позднее Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927163Подведение итогов не позднее Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА (NORREXIM AG / CAMERON I. S.r.l ), не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
71.20.19.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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