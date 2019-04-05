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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме № 70/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки шкафов

    Запрос котировок в электронной форме № 70/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки шкафов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафовКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927157

    Уникальный номер закупки

    70/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме № 70/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки шкафов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    порядок проведения закупки

    Изменения в извещении

    Изменения от 26.03.2019

    Извещение с изм.

    Условия проведения закупки с изм.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    osipovaua@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 08:00 GMT +305.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафовКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927157Дата и время вскрытия заявок Поставка шкафовКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927157Подведение итогов не позднее Поставка шкафовКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов

    Начальная цена

    3 438 696,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.140

    Комплектующие (запасные части) прочего подвижного состава, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "шкафы"

    Кол-во: 0

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    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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