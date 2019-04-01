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    Главная / Торги / Оказание услуг бетононасосом.

    Оказание услуг бетононасосом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907666870Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бетононасосомЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907666870

    Уникальный номер закупки

    143/326-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг бетононасосом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Работы бетонные и железобетонные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг бетононасосом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 06:00 GMT +301.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907666870Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бетононасосомЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 06:0001.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907666870Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг бетононасосомЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907666870Подведение итогов не позднее Оказание услуг бетононасосомЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг бетононасосом

    Начальная цена

    538 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    168 ч

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: 620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Предоставлять Заказчику бетононасос на объект к назначенному времени, указанному в заявке. Срок начала оказания услуг с момента подписания договора, срок окончания оказания услуг - 30 апреля 2020г. По факту оказания услуги, в течение 3 календарных дней, Исполнитель обязан предоставить Заказчику подписанные со своей стороны акт выполненных работ или универсальный перевозочный документ (далее УПД) (в 2-х экземплярах) и документ, подтверждающий факт оказания услуги: акт учета работы бетононасоса (стационарный бетононасос) или путевой лист (автобетононасос) с отметкой Заказчика. При отсутствии письменных мотивированных замечаний по акту (или УПД), последний в течении 10 календарных дней подписывается Заказчиком и один его экземпляр направляется обратно в адрес Исполнителя. Исполнитель в день получения подписанного обеими сторонами акта выполненных работ (или УПД) выставляет счёт, счёт-фактуру (в случае предоставления УПД счет-фактура не оформляется) и направляет в адрес Заказчика. Срок оплаты составляет 15 рабочих дней с момента получения Заказчиком указанных счёта, счёт-фактуры. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (в соответствии Разделом 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»). Форма и все условия проекта договора (Раздел 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником запроса котировок в проекте договора (Раздел 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.99.40.110

    Работы по укладке бетонной смеси

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.4

    Работы бетонные и железобетонные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы бетонные и железобетонные"

    Кол-во: 168

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