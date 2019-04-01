Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Предоставлять Заказчику бетононасос на объект к назначенному времени, указанному в заявке. Срок начала оказания услуг с момента подписания договора, срок окончания оказания услуг - 30 апреля 2020г. По факту оказания услуги, в течение 3 календарных дней, Исполнитель обязан предоставить Заказчику подписанные со своей стороны акт выполненных работ или универсальный перевозочный документ (далее УПД) (в 2-х экземплярах) и документ, подтверждающий факт оказания услуги: акт учета работы бетононасоса (стационарный бетононасос) или путевой лист (автобетононасос) с отметкой Заказчика. При отсутствии письменных мотивированных замечаний по акту (или УПД), последний в течении 10 календарных дней подписывается Заказчиком и один его экземпляр направляется обратно в адрес Исполнителя. Исполнитель в день получения подписанного обеими сторонами акта выполненных работ (или УПД) выставляет счёт, счёт-фактуру (в случае предоставления УПД счет-фактура не оформляется) и направляет в адрес Заказчика. Срок оплаты составляет 15 рабочих дней с момента получения Заказчиком указанных счёта, счёт-фактуры. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (в соответствии Разделом 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»). Форма и все условия проекта договора (Раздел 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником запроса котировок в проекте договора (Раздел 8.6. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).