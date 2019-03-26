www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927154
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заявка на закупку клапанных блоков.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
hovanskova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельченко Людмила Марковна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
закупкf клапанных блоков.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 09:30 GMT +326.03.2019 09:3026.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927154Дата и время окончания срока приема заявок закупкf клапанных блоков.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 09:3026.03.2019 09:3026.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927154Дата и время вскрытия заявок закупкf клапанных блоков.Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
закупкf клапанных блоков.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
51
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ПАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
25.99.99.100
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Кол-во: 42
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.