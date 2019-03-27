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Номер извещения
ГП927537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4375
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
e.morzhina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моржина Евгения Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 3 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 3 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 5 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 5 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 10 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 10 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 20 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 20 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 3 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 3 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 5 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 5 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 10 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 10 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 20 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 20 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой заказчика
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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