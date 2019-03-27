Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927537Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 20 тнМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4375

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.morzhina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моржина Евгения Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь- Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский Край, Красноярск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский Край, Барнаул - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл., Тюмень- Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская обл., Тверь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск- Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург- Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов- Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Омская обл., Омск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новосибирск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская обл., Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нежегородская обл., Нижний Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинградская обл., Санкт-Петербург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская обл., Калуга - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутская обл., Иркутск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 3 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 3 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 3 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский край, Барнаул - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл., Тюмень - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская обл., Тверь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл, Екатеринбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Омская обл., Омск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новосибирск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская обл., Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нежегородская обл., Нижний Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинградская обл., Санкт-Петербург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская обл., Калуга - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутская обл., Иркутск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская область, Волгоград - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 5 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 5 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 5 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский край, Барнаул - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл., Тюмень - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула- Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская область, Тверь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Омская обл., Омск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новосибирск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская обл., Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нижегородская обл., Нижний Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинградская обл., Санкт-Петербург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская область, Калуга - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутская обл., Иркутск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 10 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 10 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 10 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Персмский край, Пермь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский край, Барнаул - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл., Тюмень - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл.. Томск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская обл., Тверь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская область, Орел - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Омская обл., Омск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новосибирск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская область, Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нижегородская область, Нижний Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинградская обл., Санкт-Петербург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская обл., Калуга - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутскпая обл., Иркутск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 20 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 20 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Усть-Кут, Иркутская обл. Грузоподъемность т/с 20 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, Иркутская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский край, Барнаул - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская область, Тюмень - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская обл., Тверь - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Омская обл., Омск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новосибирск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская обл., Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нижегородская обл., Нижний Новгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинрадская обл., Санкт-Петербург - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган- Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская обл., Калуга - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутская обл., Иркутск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Усть-Кут, Иркутская обл. "

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 1,5 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Омск, Омская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский край, Барнаул - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл., Тюмень - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская область, Тверь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская область, Саратов - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарска обл., Самара - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новосибирск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская обл., Новгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нижегородская обл., Нижний Новгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская область, Москва - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинградская обл., Санкт-Петербург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская обл., Калуга - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутская обл., Иркутск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 3 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 3 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 3 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Омск, Омская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский Край, Барнаул - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл., Тюмень - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская обл., Тверь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новсибирск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская обл., Новгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нижегородская обл., Нижний Новгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинградская область, Санкт-Петербург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская обл., Калуга - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршрутуИркутская обл., Иркутск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 5 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 5 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 5 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Омск, Омская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский край, Барнаул - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл., Тюмень - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская область, Тула - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск- Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская обл., Тверь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл.. Новосибирск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская область, Новгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нижегородская обл., Нижний Новгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл.. Липецк - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинградская обл., Санкт-Петербург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская обл., Калуга - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутская обл., Иркутск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 10 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 10 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 10 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Омск, Омская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский край, Барнаул - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл., Тюмень - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская обл., Тверь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новосибирск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская обл., Новгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нижегородская обл., Нижний Новгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленинградская обл., Санкт-Петербург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужская обл., Калуга - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутская обл., Иркутск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 20 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927537Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 20 тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ. Пункт выгрузки г. Омск, Омская обл. Грузоподъемность т/с 20 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Омск, Омская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказанных услуг в течение 30 календарных дней после предоставления оригиналов подтверждающих документов (ТТН, ТН, путевой лист, копии ПТС и СТС) и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Курганская обл., Курган - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пермский край, Пермь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Красноярский край, Красноярск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Алтайский край, Барнаул - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ярославская обл., Ярославль - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Челябинская обл., Челябинск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тюменская обл, Тюмень - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тульская обл., Тула - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Томская обл., Томск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Тверская обл., Тверь - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Смоленская обл., Смоленск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Свердловская обл., Екатеринбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Саратовская обл., Саратов - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Самарская обл., Самара - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Республика Башкортостан, Уфа - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Рязанская обл., Рязань - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Пензенская обл., Пенза - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Орловская обл., Орел - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Оренбургская обл., Оренбург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новосибирская обл., Новосибирск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Новгородская обл., Новгород- Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Нижегородская обл., Нижний Новгород- Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Московская обл., Москва - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Липецкая обл., Липецк - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ленингадская область, Санкт-Петербург - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кировская обл., Киров - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Кемеровская обл., Кемерово - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Калужскпая обл., Калуга - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Иркутская обл., Иркутск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Ивановская обл., Иваново - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Воронежская обл., Воронеж - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Вологодская обл., Вологда - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Волгоградская обл., Волгоград - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Владимирская обл., Владимир - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Брянская обл., Брянск - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом по маршруту Белгородская обл., Белгород - Омск, Омская обл."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 1
    Запрос предложений № ГП029159
    Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и предоставления спецтехники в период 2021 – 2023 гг.
    Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и предоставления спецтехники в...
    352998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.06.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить