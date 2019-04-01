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    Главная / Торги / Поставка светильника светодиодного.

    Поставка светильника светодиодного.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907666643Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светильника светодиодногоЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907666643

    Уникальный номер закупки

    156/60-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка светильника светодиодного.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:08

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка светильника светодиодного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 06:00 GMT +301.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907666643Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светильника светодиодногоЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 06:0001.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907666643Дата и время вскрытия заявок Поставка светильника светодиодногоЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907666643Подведение итогов не позднее Поставка светильника светодиодногоЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светильника светодиодного

    Начальная цена

    648 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    54 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» мая 2019г. включительно. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, с исполнением условий договора, в том числе: с поставкой, перевозкой, погрузкой, стоимостью тары, страхованием товара, с включением иных транспортных расходов (включая расходы по доставке товара на склад Покупателя), а также налогов, сборов и иных платежей, необходимых для исполнения обязательств по договору, включая НДС 20%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    27.40.39.113

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 54

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