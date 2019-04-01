Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» мая 2019г. включительно. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, с исполнением условий договора, в том числе: с поставкой, перевозкой, погрузкой, стоимостью тары, страхованием товара, с включением иных транспортных расходов (включая расходы по доставке товара на склад Покупателя), а также налогов, сборов и иных платежей, необходимых для исполнения обязательств по договору, включая НДС 20%