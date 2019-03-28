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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку лампы бегущей волны для филиала ГП КС Сколково

    Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку лампы бегущей волны для филиала ГП КС Сколково

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907666603Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лампы бегущей волны для филиала ГП КС СколковоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907666603

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку лампы бегущей волны для филиала ГП КС Сколково

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение к извещению

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87 доб. 1311

    Факс

    Адрес электронной почты

    asadykov@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лампы бегущей волны для филиала ГП КС Сколково

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907666603Подведение итогов не позднее Закупка лампы бегущей волны для филиала ГП КС СколковоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лампы бегущей волны для филиала ГП КС Сколково

    Начальная цена

    3 108 740,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением к извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1

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