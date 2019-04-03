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    Главная / Торги / закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)

    закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927150Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение к участию в процедуре

    Заявка на участие

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Запрос скидки № 0880

    Формат ТКП - Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13675

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 15:00 GMT +303.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927150Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.04.2019 18:0027.04.2019 18:0027.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927150Подведение итогов не позднее Закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.04.201927.04.2019 18:0027.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927150Подведение итогов не позднее Закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лабораторного оборудования для Ямал СПГ (ЛХА)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в приложенных документах

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в приложенных документахРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в приложенных документах
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СО состава в почве (ТЭП К2)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "СО минерального состава воды природной (нитрат, фторид, хлорид, фосфат, сульфат, марганец, железо)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "СО минерального состава воды природной (аммоний, нитрат, хлорид, фторид, фосфат, сульфат, железо)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Пробоотборный цилиндр постоянного давления Welker CP2-GM"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Рулон этикеток для ОМЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ОМЧ (общее микробное число)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Поддоны КвантиТрэй по 100 поддонов с 97 лунками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Пипетка серолгическая, 10 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Нагнетательные трубки для цифрового титратора."

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Цифровой титратор."

    Кол-во: 1

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