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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:5901.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: инструменты Согласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907673754

    Уникальный номер закупки

    218548

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений в электронной форме №218 548.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №218 548.docx

    Техническое задание по запросу предложений № 218 548 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 218 548 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 218 548 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений № 218 548 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косенков Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    инструменты

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: инструменты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673754Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: инструменты Согласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: инструменты

    Начальная цена

    161 169,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.3

    Торговля оптовая ручными инструментами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сверло"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Сверло"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Сверло"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сверло"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Сверло по металлу D3,2мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Сверло по металлу D4,2мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Сверло по металлу 2.5мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Сверло"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Метчик трубный G1/4дюйма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Метчик трубный G3/8дюйма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Метчик машинно-ручной М16х1.0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Метчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Метчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Метчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Метчик G3\4 дюйм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Метчик G1\2 дюйм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Плашка М12х1.25мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Плашка М6х1,0мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Плашка круглая метрическая М5х0.5мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Плашка круглая М4х0.7мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Плашка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Круг шлифовальный "

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Резец отрезной"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Резец подрезной"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Набор инструментов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Нож монтера 140мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Паяльник "

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Молоток слесарный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Ключ рожковый 8-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Ключ рожковый 14x17мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Ключ рожковый 12х13мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Набор ключей накидных хромированных"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Набор ключей рожковых"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Отвертка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Отвертка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Набор надфилей алмазных 140х50х3мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Набор ключей имбусовых коротких"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Набор метчиков и плашек "

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Плоскогубцы комбинированные L200мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Набор ключей комбинированных в пластиковом держателе 8-17мм 6шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Ключ трубный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Ключ шарнирный двухсторонний 14х15мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Ключ шарнирный двухсторонний 10х11мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Зажим с фиксатором 250мм с закругленными губками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Молоток слесарный 0.1 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Набор крюков "

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Длинногубцы прямые"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Тестер напряжения"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Отвертка с набором бит"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Отвертка ударно-поворотная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Отвертка L200мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 60"

    "Отвертка 3-х компонентная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Отвертка крестовая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Отвертка L38мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Набор ключей трубчатых торцевых"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Топор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 9

    "Позиция 66"

    "Ножовка по дереву"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Угольник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Набор напильников"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Набор клуппов с трещоткой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Набор ключей шестигранных"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Клупп трубный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Клупп трубный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Клупп трубный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Напильник плоский"

    Кол-во: 11

    "Позиция 75"

    "Напильник трехгранный L250мм №2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Набор ключей накидных хромированных"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Набор ключей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Плоскогубцы L160мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 79"

    "Плоскогубцы L160мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 80"

    "Отвертка 2-х компонентная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 81"

    "Отвертка крестовая"

    Кол-во: 35

    "Позиция 82"

    "Набор отвёрток"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Адаптер для перехода с SDS-max на SDS+"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Патрон для дрели с адаптером SDS-Plus 13мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Набор сверел по металлу 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Ключ трубно-рычажный с прямыми губками"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Ключ трубно-рычажный с прямыми губками"

    Кол-во: 18

    "Позиция 89"

    "Ключ трубно-рычажный с прямыми губками"

    Кол-во: 15

    "Позиция 90"

    "Бокорезы"

    Кол-во: 14

    "Позиция 91"

    "Отвертка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Отвертка Ph2х100мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Отвёртка под винты PН 2х38мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Отвертка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Сверло по металлу D12мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Сверло по бетону D12хL300мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Сверло по бетону D12xL150мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Сверло по бетону 10х300мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Плашка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Ключ разводной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Напильник круглый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Ключ трубно-рычажный с прямыми губками"

    Кол-во: 15

    "Позиция 103"

    "Плоскогубцы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Набор ключей рожковых"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Сверло"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Сверло"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Сверло"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Сверло 6,5 мм по металлу с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Сверло по бетону D10xL120мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Сверло по бетону"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Зубило L160хB16мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Топор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Молоток 0.8кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Ключ трубный рычажный 2дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Напильник квадратный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Напильник плоский"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Напильник круглый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Кувалда 2кг с деревянной ручкой"

    Кол-во: 3

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    • Любые заказчики и поставщики
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    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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