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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для спецтехники JCB

    Поставка запасных частей для спецтехники JCB

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для спецтехники JCBМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927313

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для спецтехники JCB

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спецификация

    Документация.docx

    ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4193

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    m.zhukovskiy@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуковский Максим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для спецтехники JCB

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 13:3005.04.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927313Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для спецтехники JCBМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для спецтехники JCB

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адаптер боковой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Шланг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Стопор зуба"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Палец коронки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Натяжитель ремня"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Насос топливный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Направляющая кольца"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Шайба"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Гайка крепления адаптера"

    Кол-во: 48

    "Позиция 10"

    "Болт крепления адаптера"

    Кол-во: 48

    "Позиция 11"

    "Коронка ковша"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Коронка ковша"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Кольцо резиновое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Зуб ковша прямой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Зуб ковша"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Гидроцилиндр челюстной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Гайка зуба ковша"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Болт зуба ковша"

    Кол-во: 40

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