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    Главная / Торги / Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗ

    Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 13:0026.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927151Дата и время окончания срока приема заявок Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927151

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    Типовая спецификация

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-67

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.CheKhlov@Korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чехлов Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 13:00 GMT +326.03.2019 13:0026.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927151Дата и время окончания срока приема заявок Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗНижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 13:0026.03.2019 13:0026.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927151Дата и время вскрытия заявок Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2019 12:0026.06.2019 12:0026.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927151Подведение итогов не позднее Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗНижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201926.06.2019 12:0026.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927151Подведение итогов не позднее Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтра для технического обслуживания а/с БелАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% - в течение 60 дней с даты с даты поступления продукции на склад Покупателя либо 15% предоплата, 85% по факту поставки.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр антифриза WF2076"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный FS1006"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Фильтр масляный LF 14000"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Фильтр гидравлический М 5402 МК"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Фильтр масляного бака М 5409 МК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Фильтр сапун гидробака DIFA 4347 МК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный В 4305 МК-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный основной В 4305 МК"

    Кол-во: 30

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