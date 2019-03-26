Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Екатеринбург-Кемеровская обл., г. Прокопьевск- Кемеровская обл., г. Калтан

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927136 Уникальный номер закупки 1000 Номер закупки Наименование закупки Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Екатеринбург-Кемеровская обл., г. Прокопьевск- Кемеровская обл., г. Калтан Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод Юридический адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Почтовый адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Контактный телефон +7 343 327-59-74 Факс +7 343 336-69-79 Адрес электронной почты M.Plyushch@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Плющ Марина Александровна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова: транспорт

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